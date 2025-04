Game-experience.it - Nintendo Switch 2, alcuni giochi fisici richiederanno il download digitale

ha confermato cheper2 non conterranno effettivamente il gioco sulla cartuccia, ma solo un codice per scaricarlo digitalmente. Questa nuova tipologia di cartuccia, denominata “Game-key card”, funzionerà come una chiave di attivazione: una volta inserita nella console, il sistema richiederà ilcompleto del gioco tramite internet. Dopo il, il gioco potrà essere avviato solo se la “Game-key card” è inserita nella console, proprio come un titolo fisico tradizionale.Come riportato da Insider Gaming, questa non è la prima volta cheutilizza un meccanismo simile, ma l’introduzione di una definizione ufficiale e dedicata indica che sarà una pratica più diffusa su2. Ciò significa che, nonostante l’acquisto di una copia fisica, sarà comunque necessario avere una connessione a internet e sufficiente spazio di archiviazione sulla console o su una scheda MicroSD Express.