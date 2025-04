Oasport.it - Tennis, montepremi troppo basso. Alcuni top player scrivono una lettera agli Slam

Per i semplici appassionati possono sembrare semplicemente “capricci” da star. Ma in realtà la questione è molto seria. Secondo quanto riportato dalla testata francese L’Equipe, un gruppo di rappresentanti tra i migliori venti giocatori e giocatrici facenti parte del circuito Mondiale ATP e WTA avrebbero firmato unacongiunta ai responsabili dei tornei del Grande, chiedendo un aumento dei. In particolar modo, la richiesta dei topsarebbe quella di ricevere una ripartizione più equa dei profitti che vengono generati dalle quattro gare più importanti dell’anno, sottolineando quanto i giocatori siano il pilastro centrale di ogni singolo evento. Stando a chi ha esaminato la, sembra che nel contenuto sia riportato espressamente anche un confronto con una lega che ha fatto scuola in tal senso: la NBA, dove i giocatori possono contare su un 50% dei ricavi nel corso della stagione.