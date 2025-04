Inter-news.it - Bisseck: «Gol Milan? Possiamo fare tutti meglio! Loro un po’ fortunati»

è intervenuto subito dopo la fine di-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia terminata in parità (1-1, ndr). Di seguito la sua analisi post partita ai microfoni di MediasetQUALCOSA DA MIGLIORARE – Yannha parlato così dopo il triplice fischio di-Inter: «Penso che nei primi minuti del secondo tempo eravamo un po’ in mezzo,, anche io. Abraham ha fatto un buon tiro. Abbiamo fatto una buona gara, ci sono sempre cose da migliorare, penso che per il ritorno saremo pronti. Ilè una buona squadra con giocatori forti e non sarà mai facile contro di, ma penso che siamo forti. In qualche partita hanno avuto un po’ di fortuna, hanno anche un portiere fortissimo ma penso che. Se gli infortuni del Bayern Monaco ci illudono? Non stiamo pensando al Bayern,sono sempre forti anche con qualche infortunio.