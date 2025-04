Calciomercato.it - Conceicao alza la testa: “Poche differenze con l’Inter”. Abraham: “Futuro? Ecco cosa voglio fare”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero al termine del match di Coppa Italia contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.le sue paroleFinisce ancora in parità il derby di Milano. Il Milan, passato in vantaggio con Tammy, si fa raggiungere da un gol di Hakan Calhanoglu.La conferenza stampa di Sergio– Calciomercato.it Per la qualificazione tutto rimandato al match di ritorno: “L’atteggiamento è stato giusto dall’inizio alla fine – afferma subitoin conferenza stampa -. Si è sbagliato qualcosina, ma la partita è stata equilibrata, contro una squadra forte. E’ finito il primo tempo in pareggio, c’è ovviamente rammarico per non aver chiuso in vantaggio. Giocheremo per vincere perché vogliamo essere a Roma per la finale”.Meno coraggio dopo il gol fatto – “Ci sono stati degli alti e bassi come è normale che sia.