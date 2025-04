Notizieaudaci.it - Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, aggressione, furto e lividi: ‘Insulti a lei e Zeudi Di Palma’

L’irruzione e l’Momenti di paura per, ex concorrenti del Grande Fratello, vittime di unnella loro abitazione a Trento. Due donne si sono introdotte in casa loro con l’intento di rubare effetti personali, ma il colpo si è trasformato in una violenta colluttazione., finalista del reality di Canale 5, ha sorpreso le ladre e ha tentato di fermarle, subendo un’fisica. Su Storiesha mostrato anche i segni sul corpo della fidanzata. Il racconto sui socialLa coppia ha condiviso l’accaduto sui social, spiegando il motivo della loro assenza. “Eravamo in casa entrambi, quando, uscendo dal bagno, ha trovato in casa due ragazze entrate per rubare”, ha raccontato.Secondo il suo racconto,ha cercato di inseguire le ladre, mentre lui, uscito di corsa dalla doccia, ha provato a bloccarle.