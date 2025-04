Lanotiziagiornale.it - Dazi per tutti: all’Ue del 20%. Trump lancia la sfida a Bruxelles

Donaldha annunciato i nuoviamericani per mettere fine a quelle che ha definito decenni di pratiche sleali che hanno penalizzato gli Stati Uniti e gli americani. “E’ il giorno della liberazione”, ha detto il presidente degli Usa dalla Casa Bianca.“Sarà il giorno che sarà ricordato come quello in cui abbiamo reso l’America di nuovo ricca”, ha aggiunto. “Tra poco firmerò un ordine esecutivo storico, per tariffe reciproche ai Paesi in tutto il mondo. Reciproco significa che loro fanno questo a noi e noi lo facciamo a loro”, ha spiegato.Gli Usa, ha precisato, imporranno la metà deireciproci imposti agli Stati Uniti dagli altri Paesi. Iperi Paesi saranno in vigore da oggi. Sulle auto prodotte all’estero ci sarannodel 25%. Saranno del 20% quelli applicati all’Unione europea.