Mourinho nervosissimo scatta la rissa | mani in faccia e tre espulsi

Finale esplosivo che ha visto protagonista l’allenatore del Fenerbahce nel big match di Coppa contro il GalatasarayFenerbahce-Galatasaray è tra le partite più emozionanti e sentite di tutto il calcio europeo. Impossibile pensare a questa partita senza un finale rovente, come quello che d’altronde c’è stato anche questa sera con protagonista assoluto l’ex allenatore di Inter e Roma Josélaine tre(Laparesse) – rompipallone.itLa partita è terminata 2-1 per il Galatasaray che hanno dunque condannato lo Special One ad una sconfitta pesantissima e la conseguente eliminazione dalla Coppa di Turchia, precisamente ai quarti di finale con la doppietta decisiva di Victor Osimhen, centravanti di proprietà del Napoli.Fenerbahce Galatasaray: un derby di Coppa di Turchia 2025 da ricordareSolite scintille nel derby tra Fenerbahce e Galatasaray, un match valido per i quarti di finale di Coppa di Turchia che, come sempre, ha regalato emozioni forti e qualche colpo di scena da capogiro.