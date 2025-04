Lopinionista.it - Il Ministro Zangrillo incontra il vertice della Cna: “Clima di collaborazione”

ROMA – Ilper la Pubblica amministrazione, Paolo(foto), ha ricevuto a Palazzo Vidoni il Presidente nazionaleCna, Dario Costantini, e il Segretario generale, Otello Gregorini.Nel corso dell’incontro, che si è svolto in undi, ilCNA ha presentato alla sesta edizione dell’Osservatorio burocrazia che contiene 100 proposte di semplificazione per liberare le energie delle piccole imprese. Un pacchetto di misure che possono essere realizzate in tempi rapidi, senza oneri per lo Stato con un risparmio di circa 7 miliardi l’anno per le imprese ma senza pregiudicare il livello e l’efficacia dei necessari controlli.Il Presidente Costantini ha sottolineato la sintonia tra ile la CNA sull’importanza di semplificare il rapporto tra Pubblica amministrazione e imprese e ha evidenziato la positivacon ilsu un terreno fondamentale per rendere il Paese più competitivo.