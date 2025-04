Screenworld.it - I nuovi giochi di Tambù Games che saranno presentati al Bologna Play (da non perdere)

Leggi su Screenworld.it

La creatività e l’innovazione nel mondo deida tavolo trovano casa a– Festival del Gioco, e, giovane casa editrice tutta italiana, è pronta a sorprendere tutti gli appassionati con una vastissima selezione dioriginali e super coinvolgenti. A cominciare dalle novità più recenti come Operation: Mata Hari, Pop!, Tokyo Highway: Rainbow City e Kabuki Tricks. E continuare con i best seller del momento, primi tra tutti Piccioni e Whakaari. Insomma, lo Stand C42 del Padiglione 20 verrà sicuramente preso d’assalto, sarà l’occasione perfetta per vivere nuove e fantastiche avventure, prendere parte a sfide emozionanti e lasciarsi entusiasmare dalle nuove proposte.Le novità 2025 targate, infatti, promettono sfide strategiche, adrenalina e tantissimo divertimento.