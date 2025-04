Mourinho perde la testa e tira il naso all'allenatore turco Buruk. La follia dopo la sconfitta al derby di Istanbul - Il video

Leggi su Open.online

Saltano i nervi a Josélaneldi. L’allenatore portoghese hato ilal collega del Galatasaray, Okanaver perso con il suo Fenerbahce 2-0 nei quarti di finale della Coppa di Turchia. Il portoghese a fine partita si è avvicinato ae, anziché stringergli la mano, gli ha afferrato il. Come se fosse stato un durissimo contatto di gioco, il tecnicosi è buttato a terra urlando, come mostrano le immagini dei media turchi.April 2, 2025 Inevitabile l’espulsione pere tre suoi giocatori, in attesa della stangata che prevedibilmente arriverà dal giudice sportivo. La tensione a fine partita era talmente alta che è dovuta intervenire la polizia, nel tentativo di contenere eventuali invasioni di campo dei tifosi.