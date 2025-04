Ilgiorno.it - Francesca eliminata (a sorpresa) a The Golden Bachelor, l’amarezza dopo la scelta di Massimiliano: “Forse ero troppo per lui”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 2 aprile 2025 – “Sono colpita da questa decisione.eroper lui, può essere che gli abbia fatto paura". Non ha nascosto la sua amarezza e la sua delusione, l’imprenditrice milanese protagonista di “The” (in onda su Real Time, con la conduzione di Ascanio Pacelli). La puntata andata in onda questa sera, mercoledì 2 aprile, non ha portato alla 59enne meneghina l’auspicato finale. Nell’ultima “cerimonia delle rose” (l’assegnazione di una rosa rossa che segna il passaggio alla fase successiva del dating show), lo scapolo d’oroPace, ha deciso di portare all’ultima tappa del percorso Valentina e Tiziana, determinando l’uscita di scena dell’elegante manager milanese. Una decisione sofferta, ha spiegato “Max”. “Sei una donna meravigliosa – ha detto il “” romano, 61 anni, raggiungendo e abbracciandol’eliminazione -.