Mezza Inter e poco Milan: il derby di Coppa Italia si decide al ritorno

Uno a uno, palla al centro.si rivedranno a San Siro il prossimo 23 aprile e sarà la gara dia dire quale delle dueesi dovrà prenotare il treno per Roma per giocarsi lacontro il Bologna., questo è stato ild’andata, compreso nel botta e risposta della ripresa tra Abraham e Calhanoglu. Non uno spettacolo indimenticabile, anche se Maignan e Martinez hanno avuto i loro grattacapi e si sono dovuti sbrigare per evitare guai peggiori.La sensazione è che la squadra di Inzaghi abbia provato a gestire nell’ottica della doppia sfida, risparmiando energie e titolari con l’obiettivo di tenersi aperta la soluzione quando si giocherà a. campi invertiti. Conceiçao, invece, ha gettato nella mischia le sue opzioni migliori sperando per una manciata di minuti di ripetere lo scherzetto dell’Arabia Saudita.