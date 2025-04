Sport.quotidiano.net - Abraham illude, Calhanoglu reagisce: Milan-Inter finisce 1-1

o, 2 aprile 2025 – Tutto ancora in gioco nella semifinale tra. Il derby di andatain parità, così tra tre settimane il ritorno deciderà chi tra Inzaghi e Conceicao andrà in finale di Coppa Italia. Partita vibrante a San Siro, protagonisti anche i portieri, poi il diagonale diapre la contesa a inizio secondo tempo, ma la classica stoccata diriporta i conti in parità. L'uno a uno, non vale la regola dei gol in trasferta, obbligherà una delle due formazioni a vincere nel ritorno per andare in finale. Pareggio sostanzialmente giusto con alti e bassi dentro la partita. Sarà spettacolo assicurato. Primo tempo senza gol Inzaghi, privo di Lautaro, lancia Correa al fianco di Thuram, con Augusto e Darmian in fascia e Frattesi in mezzo assieme ae Barella.