Caso Garlasco, genetista della Procura conferma: dna Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi

Dai documentici sono altri dettagli come le tracce genetiche trovate sul quinto ditomano destra e sul primomano sinistraConferme da. Nelledic’è un Dna maschile e viene attribuito ad Andrea, amico del fratellovittima. Ecco il motivo per cui l’uomo, all’epoca dicianovenne oggi trentasettenne, viene nuovamente indagato per la morte di. Almeno sono queste le conclusioni delCarlo Previderé, che è stato incaricato dalladi Pavia di analizzare la traccia genetica che potrebbe riaprire ilsul delitto del 13 agosto 2007.: dnaledi(Ansa Foto) Cityrumors.itUno dei cinque aplotipi (dna maschili, ndr) analizzati dalCarlo Previderé, quello attribuibile ad Andrea, è “perfettamente compatibile” col materiale trovato sui margini unguealivittima.