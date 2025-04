Ilpiacenza.it - Cade dalla moto: ferito un uomo, illesa la passeggera

Soccorsi in azione nel pomeriggio del 2 aprile a Vernasca. Qui, in località Le Lame un 53enne in sella alla suacon la compagna, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Sono caduti entrambi ma se la donna è rimasta illeso, l'ha riportato un trauma facciale e cranico. Sul posto.