Game-experience.it - Nintendo Switch 2 stava per chiamarsi “Super Switch”, ha rivelato Nintendo

Leggi su Game-experience.it

ha recentemente svelato un dettaglio curioso sulla sua nuova console: il nome “” è stato preso in considerazione prima di optare per2. Questa rivelazione aggiunge un retroscena interessante al lancio della console, che porta con sé altre sorprese, come l’introduzione di2 Welcome Tour. Questo titolo digitale a pagamento, disponibile al lancio, servirà a introdurre i giocatori alle novità della piattaforma in un modo interattivo e coinvolgente.2 Welcome Tour si configura come un mix tra un tutorial avanzato e una raccolta di mini-giochi, permettendo agli utenti di esplorare le caratteristiche della console attraverso esperienze interattive. Detto questo, Kawamoto ha affermato quanto segue (grazie a VGC):“C’erano molte idee per il nome e abbiamo fatto davvero fatica a trovare quella giusta.