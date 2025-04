Inter-news.it - Bisseck: «Rafael Leao? Lui giocatore forte, ma anche io lo sono!»

è uno dei giocatori che non hanno certo fornito una buona prestazione nel derby Milan-Inter pareggiato 1-1. Ecco le sue dichiarazioni a Inter TV dopo l’andata delle semifinali di Coppa Italia.DISCORSO RIMANDATO – Yannal termine del derby Milan-Inter: «Contro di loro è sempre una partita tosta. Abbiamo fatto le nostre cose per bene, ma possiamo sempre migliorare: penso che lo faremo al ritorno, per oggi va bene. Il duello con? Per me lui è un, maio. È sempre un bel duello, ma non è decisivo oggi: è tutta la squadra che ha fatto un buon lavoro.velocissimi, dobbiamo prepararla bene per non prendere ripartenze. Come dicevo prima possiamo migliorare ancora, ma oggi partita buonanel secondo tempo. Una parola per descrivere la partita? Tosta, come sempre contro di loro».