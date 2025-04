Lanotiziagiornale.it - Tra pratiche in ritardo e burocrazia, la riforma della Disabilità è un Calvario

Lasullaannunciata come svolta epocale si è rivelata, nei fatti, tutt’altro. Un paradosso amministrativo con un cuore crudele: promette inclusione, produce esclusione. Basta guardare i numeri, basta ascoltare chi vive questasulla propria pelle.A Trieste, dove Basaglia una volta apriva le porte ai diritti, oggi le porte si richiudono. In una città che storicamente è stata modello di sanità territoriale, l’Inps riesce a lavorare solo 350su oltre 5.000 richieste abituali. Il tempo medio per la conclusione di una pratica è di 113 giorni, contro i 30 previsti per i minori e i 15 per gli oncologici. È un tempo rubato a chi non ne ha, a chi ha un bisogno urgente, reale, documentato. È il tempoche si traveste da.La macchina burocratica che divora i dirittiA Firenze gli accessi mensili al patronato Cgil sono passati da 1.