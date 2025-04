Calciomercato.it - Da Paratici a Ibrahimovic: l’annuncio UFFICIALE di Furlani

Leggi su Calciomercato.it

Giorgiocommenta così i rumors dei movimenti della dirigenza del Milan: ecco cosa cambia perL’amministratore delegato del Milan chiamato a commentare i rumors su Fabioe Zlatan, voci che vengono alimentate di ora in ora.(ANSA) Calciomercato.itIl club rossonero è a lavoro per preparare e programmare la prossima stagione. Deve arrivare sicuramente una svolta, a partire dagli uomini e dai risultati, che non soddisfano la proprietà. Per tale ragione, il nuovo ds potrebbe essere Fabio, come già anticipato su Calciomercato.it.Ma Giorgiofrena e cerca di dribblare, alla Leao, tutti i rumors: “Noi non siamo contenti dei risultati di questa stagione. I risultati sportivi sono il centro del club, stiamo lavorando per la stagione successiva per migliorarli.