Calciomercato.it - Inzaghi annuncia altri due stop: “Eravamo in 14”. Bisseck: “Non è solo colpa mia”

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro in conferenza stampa nel post gara contro i rossoneri. Ecco le sue paroleTutto rimandato al match di ritorno. L’Inter di Simoneè riuscita a pareggiare i conti, segnando il gol dell’uno a uno con Hakan Calhanoglu, che ha risposto così alla rete di Tammy Abraham.La conferenza stampa di Simone– Calciomercato.itSimonenel post gara si è mostrato soddisfatto della prova dei suoi: “I ragazzi sono stati bravissimi – afferma subito il mister in conferenza stampa -. La partita è stata equilibrata, c’è un pizzico di sfortuna, ma serviva stare più attenti nel gol di Abraham. Stasera14 di movimento, perché Dimarco e Arnautovic non erano utilizzabili, ma sono voluti rimanere. Complimenti ai ragazzi. Nel secondo tempo potevamo fare di più con la palla.