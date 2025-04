Spazionapoli.it - Napoli, Lavezzi non ha dubbi su Lukaku: la sentenza

Il Pochoha parlato in un’intervista del bomber dele della sua stagione: la sua opinione è chiarissima.Ezequielè stato ospite di Televomero durante la trasmissione Terzo Tempo Calcio. Tantissimi gli aneddoti raccontati dal Pocho durante il suo intervento televisivo. Da grande tifoso delha anche parlato del rendimento attuale degli uomini di Antonio Conte, soffermandosi sulle recenti prestazioni di Romelu. L’attaccante argentino ha espresso chiaramente il suo giudizio sul numero 11 del: “? Per me è fortissimo”: “? Per me è fortissimo” (LaPresse) – spazio.itTra i tanti argomenti trattati durante la trasmissione, Ezequielha dato anche la sua opinione sull’attuale rendimento di Romelu, spendendo belle parole sul bomber belga: “Per meè fortissimo, è un giocatore che fa salire la squadra e fa sempre gol.