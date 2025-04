Juventusnews24.com - Djalo Juve: si va verso questa direzione per il suo futuro. Il Porto ha una decisione in mente per l’estate, i dettagli

di RedazionentusNews24: qual è laper il suo. Ilhainper, iSecondo quanto riferito da Mercado Azul, difficilildi Tiago Djalò sarà ancora alnella prossima stagione. I lusitani, infatti, non dovrebbero estendere il prestito del difensore in estate, con il giocatore arrivato proprio a titolo temporaneo dallanel settembre scorso.Djalò sembrerebbero non rientrare nei piani del, tant’è che l’opzione più probabile sarebbe quella di un ritorno allantus nei prossimi mesi per poi cercare una nuova sistemazione.Leggi suntusnews24.com