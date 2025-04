Inter-news.it - Abraham: «Non siamo felici! Ma vogliamo vincere la Coppa Italia»

Leggi su Inter-news.it

Tammy, attaccante del Milan, dopo la partita terminata 1-1 contro l’Inter in semifinale di, ha parlato in conferenza stampa.COMBATTERE – Tammy, al termine della sfida dicontro l’Inter, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole dell’attaccante Milan dopo aver archiviato il pareggio nel derby di Milano: «Oggi sono felice per il gol e per la squadra. Non abbiamo vinto quindi noncontenti, dovremo combattere per la prossima partita, ed essere consapevoli cheuna buona squadra. Una stagione difficile, però abbiamo altre partite. Ogni partita è una finale,arrivare in Europa ela. La stagione non è ancora finita. Futuro? Non lo conosco, il Milan è un grandissimo club. Restare a Milano non dipende solo da me».