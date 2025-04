Notizieaudaci.it - Chi l’ha visto, Paride Lelli scomparso a Prima Porta: il commovente appello del papà 93enne

Leggi su Notizieaudaci.it

durante la puntata di mercoledì 2 aprile di Chi. Unha chiesto aiuto alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli per ritrovare il figlio, 64enne residente a Roma, nel quartiere, con la moglie Cristina.venerdì 28 marzo a Roma“L’houn paio di giornied era tutto tranquillo. Poi è sparito” – ha riferito Cesarinosottolineando che il figlio èvenerdì 28 marzo intorno alle 20:30. Al momento di allontanarsi da casaindossava una giacca grigia, un pantalone blu e delle scarpe da ginnastica. Ha un tatuaggio sull’avambraccio sinistro con volto di donna. “Ciao, sono. Torna a casa perché tutto si aggiusta. Non so cosa è successo, forse non ti abbiamo compreso neanche noi ma tu cerca di tornare.