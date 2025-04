Inter-news.it - Inzaghi: «Arnautovic indisponibile come Dimarco! Correa benissimo»

Conferenza pernel post partita del derby pareggiato 1-1 contro il Milan, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. A seguire il commento dalla sala stampa del Meazza.CONFERENZA STAMPAPOST PARTITA MILAN-INTERSoddisfatto della squadra, viste le tante assenze?Sono stati bravissimi i ragazzi. Il primo tempo è stato equilibrato, dove ci sono state occasioni per entrambe le squadre: i portieri sono stati bravi, con la parata di Martinez e l’ultima di Maignan su Frattesi. Bisognava stare dentro la partita, poi chiaramente siamo entrati nel secondo tempo con un pizzico di sfortuna. Dovevamo stare attenti sul gol di Abraham, poi la squadra ha voluto il pareggio a tutti i costi e penso l’abbia meritato. E alla fine due grandi parate di Maignan su Zalewski e Mkhitaryan. Eravamo quattordici di movimento stasera, perchéerano in panchina ma non utilizzabili: sono volutamente rimasti con la squadra.