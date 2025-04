Inter-news.it - Berenbruch: «Tifo Inter da sempre, inimmaginabile giocare un derby!»

Pochi minuti per, quelli di recupero, ma che gli valgono lo stesso un’vista. Il Primavera aggregato per Milan-lo ha fatto aTV.TRE MINUTI CHE VALGONO – Thomasha preso il posto di Joaquin Correa al 90? delMilan-: «Sicuramente un’emozione indescrivibile.unfino all’altro ieri non l’avrei mai potuto immaginare, poteranche solo tre minuti per meso dell’da una vita. Ho guardato tantiin televisione, poterneuno a San Siro mi rende molto contento. Sicuramente sono contentissimo di stasera, come sono stato contento un mesetto fa dell’esordio in Champions League. Era un’opportunità incredibile, sicuramente è un bellissimo ricordo. Mi fa piacere essere aggregato alla prima squadra, allenarsi con questi giocatori è un onore.