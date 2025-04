Internews24.com - Dimarco escluso in Milan Inter di Coppa Italia: dietro la sua assenza c’è l’ennesimo infortunio! La spiegazione

di Redazioneindila suac’è! Ladi InzaghiNon c’è pace per Federico. Rientrato da poco da uno stop che lo ha tenuto fermo ai box per circa un mese, l’esterno nerazzurro oggi non è sceso in campo per, semifinale d’andata di. Per luiproblema fisico: era presente in panchina insieme ad Arnautovic, ma entrambi non erano in grado di giocare. Lo ha spiegato il giornalista Pasquale Guarro., questa mattina sono stati esclusi problemi perma è statodalla partita in via precauzionale. Dumfries così così, probabilmente serviranno 3-4 settimane a partire da oggi per rivederlo in campo.— Pasquale Guarro (@GuarroPas) April 2, 2025– «, questa mattina sono stati esclusi problemi perma è statodalla partita in via precauzionale.