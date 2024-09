L' uomo della pioggia | il cinema civile come solo gli americani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) L'La7 ore 21.15 con Matt Damon, Jon Voight e Danny De Vito. Regia di Francis Ford Coppola. Produzione USA 1997. Durata: 2 ore e 15 minuti LA TRAMA Un avvocatino appena laureato in lotta contro una grande compagnia di assicurazioni (in America, ricordiamo, sono le compagnie a gestire la previdenza). Ora il colosso s'è rifiutato di pagare le cure a un malato di leucemia. Il malato è morto. La famiglia incarica l'avvocatino di far causa. Davide contro Golia. Ma il neolaureato avrà la meglio. PERCHE' VEDERLO Perché è un bell'esempio disanno farligli. Trama solidissima ( un romanzo di John Grisham). Regia impeccabile ( di Coppola, autore anchesceneggiatura). Cast a prova di bomba.