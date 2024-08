L’immobiliare prosegue rally | incertezza settore non spengne euforia tassi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 31 agosto 2024) Ilimmobiliare chiude la settimana insulla scia di una serie di indicatori che parlano di una ripresa del, in parallelo al recupero del mercato dei mutui innescato da una politica più accomodante delle banche centrali. Il taglio deidà linfa al comparto Il dato preliminare dell’inflazione dell’Area Euro, per il mese di agosto, conferma un rallentamento della crescita al 2,2%, ormai vicinissimo al target della BCE, anche se l’indice core si mantiene più distante al 2,8%. Queste indicazioni hanno rafforzato l’aspettativa di nuovi tagli della BCE oltre quello già scontato per il mese di settembre. Anche l’intervento del falco Isabel Schnabel in Estonia ha confermato la prospettiva di un’inflazione al 2% nel 2025, anche se il membro esecutivo dell’Eurotower ha avvertito che la politica monetaria deve fare attenzione a non agire sull’impulso del momento.