Oltrarno tenta il furto in una farmacia ma dentro c' erano i dipendenti

(Di venerdì 30 agosto 2024) Firenze, 30 agosto 2024 - Si introduce in unadopo aver forzato l'accesso ma scappa alla vista deiche. È accaduto ieri pomeriggio in, in via dei Serragli. Un 39enne della Puglia, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Palazzo Pitti con l'accusa ditoaggravato. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 14,30 del 29 agosto si sarebbe introdotto nella, ma si è allontanato subito dopo aver notato la presenza di persone all'interno. Grazie alle telecamere per è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri in piazza del Carmine a poche centinaia di metri. Il tribunale oggi ha convalidato l'arresto, poi ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione e firma ad uffici di polizia giudiziaria.