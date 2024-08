Senna di nuovo inquinata anticipate a domenica le gare di Triathlon alle Paraolimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ladia rischio. Cosi come successo per le Olimpiadi, dove peraltro si sono registrati casi di infezioni, anche per leil fiume francese presenta criticità pesanti che rischiano di compromettere il programma delledi. Al punto che gli organizzatori hanno dovuto anticipare a1 settembre le competizioni sportive. Livello alto per laTutti gli eventi didelle Paralimpiadi disi svolgeranno1 settembre a causa dei timori che il maltempo, previsto da lunedì 2, possa aumentare l’inquinamento nella. Lo hanno annunciato gli organizzatori. LEGGI ANCHE  Giochi di: ladevasta gli atleti di, vomito e malori.