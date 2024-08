Gesti al PalaDozza e Daspo Il patron del Trapani al Tar

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Era il 9 giugno scorso e la partita alera decisiva: gara quattro trae Fortitudo. Sia i bolognesi sia i siciliani si giocavano la serie A. Nell’ultimo quarto, a pochi secondi dalla fine, ecco il gesto della bufera: il presidente degli Shark, Valerio Antonini, al tiro libero sbagliato di Freeman fa il gesto dell’ombrello. Movimento che avrebbe poi tentato di ’camuffare’ grattandosi il capo. Ma che non è sfuggito agli avversari. E all’Anticrimine: il 13 luglio la Questura gli ha notificato il. Dalle limitazioni peraltro modeste: un anno di interdizione alle partite di basket a esclusione di quelle della sua squadra, cui può partecipare previo "accorgimenti di prudenza" come entrare dieci minuti dopo l’inizio e uscire dieci minuti prima della fine. Un provvedimento comunque inaccettabile per il presidente.