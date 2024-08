Buffon premiato con il President’s Award Ceferin | Per me è il miglior portiere della storia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Premio speciale per Gianluigiche ha ricevuto ils Uefa a margine del sorteggiofase campionatonuova Champions League 2024/2025. “E’ ilcon più partite in Champions, ma soprattutto una grande persona, un secondo padre, un maestro, non solo un compagno di squadra. Per me è ildel calcio”, ha detto il presidenteUefa, Aleksander. “La Champions? Il motivo principale per il quale ho giocato così a lungo, è perché mi divertivo a giocarla. Questa è la competizione più importante. Il mio ruolo nella nazionale sta diventando sempre più importante grazie al presidente Gravina. Vorrei ripagare la fiducia che hanno riposto in me, spero che la Nazionale torni a vincere”, ha aggiunto.con il: “Per me è il” SportFace.