McTominay al Manchester United guadagna due milioni di sterline Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2024)alloduedi) Scrive la: Anche per Scottsi procede lentamente. Il centrocampista scozzese vuole una buonuscita dalloprima di poter procedere poi con la trattativa personale con il Napoli, pronto a garantirgli un quadriennale con opzione per il quinto anno. Scott ha detto sì al progetto Napoli, così come ildi Ten Hag ha dato il via libera dopo l’ultima offerta azzurra da 30, giudicata giusta per poter chiudere l’affare.netti fino al 2025 e in Italia vorrebbere qualcosina di più. Anche lui, però, dovrà trovare velocemente l’intesa anche sui diritti d’immagine, non appena sarà possibile.  Centrocampo Napoli: la priorità è, Gilmour è congelato (Corsport). Ecco cosa scrive Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport.