Zanzara positiva al Virus Usutu a Monte San Giusto nel Maceratese scatta disinfestazione

(Di lunedì 26 agosto 2024)allaSan, in provincia di Macerata. Il direttore dell’ufficio Igiene Ambienti Aperti e Confinanti dell’AST Macerata ha comunicato, infatti, la presenza di una positività per, rilevata durante la sorveglianza entomologica in una trappola a CO2, posizionata nella frazione di Villa San Filippo. "Il– spiega l’amministrazione comunale – può essere trasmesso agli uomini tramite la puntura di zanzare portatrici della specie Culex Pipiens, che hanno attività crepuscolare e notturna e può dare manifestazioni che vanno dall’assenza di sintomi fino a malattia grave con sintomi neurologici".