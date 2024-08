Naufragio Bayesian in arrivo primi avvisi di garanzia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024) (Adnkronos) – Sono ancora tanti i punti da chiarire per capire cosa è accaduto all’alba del 19 agosto davanti allo specchio d’acqua di Porticello (Palermo). Tanti dubbi, tanti punti interrogativi, tante domande. Ecco perché il comandante del veliero britannico, il neozelandese James Cutfield, 51 anni, è tornato davanti ai magistrati della Procura di Termini Imerese. Ma, come apprende l’Adnkronos, fino a questo momento è stato sentito ancora come persona informata sui fatti e non da indagato. Ma la sua posizione potrebbe cambiare ben presto, già nelle prossime ore. Sarebbero infatti pronti idida parte della Procura di Termini Imerese che indaga suldell’imbarcazione. Sono sette le vittime dele 15 i superstiti, tra cui i nove membri dell’equipaggio. Un decimo, il cuoco di bordo, Recaldo Thomas, è morto nella tragedia.