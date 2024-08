VIDEO – Napoli-Bologna | Simeone firma il 3-0 Neres incanta al debutto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 25 agosto 2024)3-0:segna nel finale su assist di. Il brasilianoal, Conte sorride. Azzurri dominanti al Maradona Ilchiude in bellezza contro il, siglando il 3-0 al 93? con Giovanni. L’azione del gol mette in luce l’impatto immediato del nuovo acquisto David, entrato nel finale, ha lasciato sul posto Beukema con una sterzata fulminante, servendo poi un assist perfetto per. Il “Cholito” non ha sbagliato, insaccando e correndo ad abbracciare il suo nuovo compagno di squadra. L’esultanza congiunta disimboleggia l’immediata intesa tra i due, con il brasiliano che si è subito integrato negli schemi di Antonio Conte. Questa rete suggella una prestazione dominante del, che dopo i gol di Di Lorenzo e Kvaratskhelia, trova laanche del suo bomber di riserva.