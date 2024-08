Uguale a Uomini e Donne La Rai scommette su un format simile | la reazione di Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) È fissato per lunedì 26 agosto il via alle registrazioni di, ma qualcosa potrebbe turbare i sonni di tanti appassionati. In queste settimane si è parlato molto del cast. Nei giorni scorsi, ci sono state alcune anticipazioni: si parla, come avvenuto anche l’anno scorso, della possibile partecipazione come ospiti alla prima puntata delle coppie di Temptation Island. Mentre tra le storie rimaste in sospeso, c’è quella di Ida Platano e Mario Cusitore. >> Strage durante la festa, morti e feriti: “Uccisi con un coltello, cadevano come mosche”. Caccia all’assassino A quanto sembra, i due avranno un confronto a mesi di distanza dalla decisione di Ida di abbandonare il trono. Nell’attesa, arriva la notizia della rottura di un’altra coppia nata nella passata edizione: parliamo di Cristiano e Asmaa.