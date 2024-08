Nuovo asilo via libera al progetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dal PNRR 840mila euro a Cerro Maggiore per riqualificare una parte dell’edificio comunale di piazza Concordia e realizzare unnido. Il Comune del Legnanese nei giorni scorsi ha dato il via libero alesecutivo per il restyling della struttura, figlio delpiano asili da quasi 735 milioni di euro messo a punto nella cornice del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a fronte dei fondi inutilizzati – vuoi per rinunce, vuoi per definanziamenti, vuoi per non assegnazioni – tra quelli originariamente stanziati con il piano per asili nido e scuole dell’infanzia.