Roma arrivano 90 foto trappole contro chi commette eco-reati

(Di lunedì 19 agosto 2024) I vigili urbani saranno presto dotati di 90 nuove, ossia le telecamere che in particolare serviranno allare e contrastare gli eco-. Si tratta di discariche abusive che sono “alimentate” dalla criminalità ecologica. Ad inizio 2024 era stato indetto un bando di gara che si è concluso pochi giorni fa. Le aree più a rischio per l’abbandono di rifiuti ora sonollate da apparecchi elettronici che avevano bisogno, per essere operativi, di un collaudo. Ora sono attivi e a fine settembre saranno consegnati ai vari gruppi della municipale di. Le nuove telecamere, nello specifico 10 di queste, andranno allo Spe, il gruppo Sicurezza pubblica ed emergenziale. Lo scopo del gruppo è quello di contrastare la “criminalità ecologica” e indagare quindi sugli incivili e sulle imprese della mala.