FOTO – Riardo contenuto e spento incendio nell’area boschiva

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAttraverso i canali social del Comune, il sindaco Fusco fa sapere che nella giornata di ieri sono apparse delle colonne di fumo nei pressi del centro storico, a ridosso dell’area. Si fa sapere, inoltre, che è stato subito richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Unità Operativa Antdella Comunità Montana del MonteMaggiore. Ma, per domare l’, che lambiva la zona abitata, è stato necessario l’impegno di personale volontario. Non si può escludere l’origine dolosa dell’, fa sapere il sindaco a seguito di un sopralluogo. Le fiamme si sono diffuse nella vegetazione, e, per fortuna, nonostante la vicinanza, non hanno intaccato le mura medievali e la fitta area. L'articoloproviene da Anteprima24.it.