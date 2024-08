Chi era Alain Delon amori controversie e scandali di un divo assoluto

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 18 agosto 2024)è morto all’età di 89 anni. È stato tra gli attori più amati della sua generazione. Ha lavorato con gli autori simbolo del cinema anni ’60, Luchino Visconti in primis, ma anche Michelangelo Antonioni, Valerio Zurlini e Jean-Pierre Melville. Epitome delbello e tenebroso, ha avuto granditravagliati, tra tutti quello con Romy Schneider. Negli ultimi anni aveva fatto discutere per il suo desiderio di ricorrere, se necessario, al suicidio assistito. Lascia quattro figli, Anthony, Christian Aaron, Anouchka eJr.Fabien Maurice Marcelnasce a Sceaux l’8 novembre 1935, sotto il segno dello Scorpione. Suo padre Fabien è direttore di un cinema di quartiere, la madre è una giovane commessa di farmacia. Alrzio dei genitori, nel 1939, la madre affida il piccoloa una famiglia adottiva con cui resta per qualche anno.