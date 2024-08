Sarteano la Contrada di San Lorenzo vince la Giostra del Saracino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024)(Siena), 16 agosto 2024 - I colori bianco e rosso svettano su Piazza Bargagli a, are ladel2024 ladi Sancon il giovanissimotore Luca Betti. Are il premio come migliori sbandieratori il duo delladi San Martino e come migliori tamburini ladella Santissima Trinità, il premio Corteggio va alladi Sant’Andrea. Sotto il caldo sole di Ferragosto si è tenuta l’edizione di quest'anno delladel, un’edizione piena di colpi di scena, che ha visto sfidarsi itori più giovani di sempre fino all’ultimo, tenendo il fiato sospeso delle due contrade della Santissima Trinità e di San