Torino 71enne morì per una trasfusione sbagliata | in due a processo

(Di martedì 13 agosto 2024) La procura diha chiesto il rinvio a giudizio per un medico e un infermiere di una clinica privata per la morte di Carla, una donna di 71 anni. Era il 9 marzo 2023 quando Carla Raparelli, 71 anni, venne sottoposta a unadi sangue alla clinica Maria Pia Hospital di. Poco dopo, la donna. Ora gli accertamenti della Procura rivelano che quella sacca di sangue era destinata a un altro paziente, a un uomo con un gruppo sanguigno non compatibile con quello della vittima. Secondo la ricostruzione dei pm quella sera sarebbero state ignorate le linee guida ministeriali sulla “prevenzione della reazione trasfusionale” e le raccomandazioni previste dai protocolli interni, diffusi nel dicembre del 2022, sulla “gestione sangue e derivati”.