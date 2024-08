Atalanta-Real tutto pronto per la finale di Supercoppa | a Varsavia la Dea sfida i Blancos di Ancelotti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Bergamo, 13 agosto 2024 – Un altro appuntamento con la storia per l’impegnata domani sera alle 21 nella sua primadiEuropea, allo stadio Nazionale Narodowy di, contro il favoritoMadrid. Il successo dei ‘’, alla loro nonain 49 edizioni del trofeo che oppone le due squadre vincitrici delle due principali competizioni europee, viene quotato a 1,5 dai bookmakers che quadruplicano la quota del successo atalantino a 5,75. Questione di esperienza e blasone, ma non solo: la corazzata madrilena è abituata a giocare queste finali (è alla nona solo in questa competizione) e a vincerle, quasi sempre. Stesso discorso per Carlo, uno che raramente perde unae ha già vinto quattro volte questo trofeo, peraltro anche con il Milan nel 2007.