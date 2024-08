Cosa farà dopo Viva Rai2? L' indiscrezione-choc su Fiorello

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024)? E' quello che si chiedono molti dei suoi fan. L'apprezzatissimo show del mattino di Rai 2, infatti, andato avanti per due anni, non si rinnoverà per una terza edizione. A prendere il suo posto, il prossimo autunno, sarà un nuovo programma. Una telespettatrice e fan dello showman siciliano ha scritto al settimanale Nuovo Tv e in particolare a La Posta di Alessandro Cecchi Paone per cercare di capire qualin più. E Cecchi Paone ha risposto: "è come la primula rossa, sembra svanire nel nulla ma poi riappare dove uno meno se l'aspetta. Magari all'alba, in orari che nessun conduttore vuole. In futuro, invece, potrebbe andare in una rete privata convinto da qualche collega già emigrato dalla Rai”.