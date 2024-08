Challenger Todi anche l’ex n 24 ATP Klizan in main draw

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) È ufficialmente cominciata la 16ª edizione degli Internazionali di Tennis Città diSidernestor Tennis Cup. I match di qualificazione hanno dato il via al programma del75 organizzato da MEF Tennis Events, che andrà avanti fino a sabato 17 agosto. Ilvedrà la presenza di ben undici italiani sui campi del Tennis Club1971, con il numero di tennisti tricolore che potrebbe aumentare in base ai risultati del tabellone di qualificazione. Tra gli incontri di giornata, vittoria di Facundo Juarez su Alessandro Giannessi per 6-2 6-0, mentre Matthew Dellavedova ha rimontato Gabriele Maria Noce per 5-7 7-6(1) 7-6(4) dopo quattro ore di gioco.