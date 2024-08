LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | alle 10 00 il via della semifinale maschile dalla piattaforma

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla decima giornata di gare dei tuffi in queste Olimpiadi di Parigi 2024. Ultimi impegni per gli atleti all'Acquatics Center. Quest'oggi vedremo in azione solamente i piattaformisti: infatti l'evento che concluderà il programma dei tuffi alla XXXIII edizione delle Olimpiadi sarà la finale dai 10 metri al maschile, gara che sarà preceduta in mattinata dalla semifinale che decreterà i dodici contendenti alle medaglie. Per quanto visto nei preliminari, la Cina potrebbe ritrovarsi una serie di avversari non banali da superare. Il favorito sembrerebbe comunque essere l'esperto Cao Yuan, mentre Yang Hao è apparso leggermente meno costante.