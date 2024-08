Damrod decima decine di elfi nella nuova featurette de Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere 2

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 10 agosto 2024)dide Il: Glidel2 Per il resto dell’anno, non c’è probabilmente nessun’altra serie fantasy che sia tanto attesa quanto la seconda stagione de Il: Glidel, il cui ritorno è previsto per il 29 agosto. Diverse interviste al cast e alla troupe dello show hanno suggerito che la prossima stagione vedrà l’ascesa dei cattivi, come si vede nell‘ultimo trailer. Poiché in questa stagione i cattivi saranno in azione, è lecito supporre che alcuni eroi cadranno in disgrazia. I fan del franchise che hanno visto la trilogia originale ricorderanno i troll che accompagnavano le armate di Sauron che assaltarono Minas TirithBattaglia dei Campi di Pelennor.