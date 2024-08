ITALIA – SERBIA | PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 agosto 2024) Ieri è stata una giornata davvero molto intensa per l’e per tutti gli appassionati di volley in quanto si è giocato il quarto di finale tra– Giappone. E’ stata in assoluto una delle partite più belle ed intense nella storia della pallavolo con gli azzurri che si sono decisamente trovati a un passo dall’eliminazione in quanto il Giappone conduceva 2 set a 0 e 24-21 nel terzo set! Da quel momento c’è stato un vero e proprio miracolo sportivo da parte degli azzurri che hanno vinto i restanti 3 set ai vantaggi: 27-25/ 26-24 / 17-15 al tie-break! Oggi anche le azzurre scenderanno in campo per disputare i propri quarti di finale e dopo ieri ci aspettiamo possa essere unamolto più serena e senza tanti colpi di scena anche se sappiamo tutti quanto possa essere temibile lala cui stella è sicuramente la Boskovic.